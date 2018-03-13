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Экс-глава МИД Британии заявил, что странам Запада необходима стратегия для борьбы с Россией
13.03.2018 15:02
Западные страны не хотели понимать, что сталкиваются с явными угрозами со стороны России, теперь "Запад должен проснуться". Такое мнение выразил прежний министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хейг: Если мы позволим некоему тоталитарному обществу опередить нас по новым технологиям, наш образ жизни окажется под сильным ударом Фото: ЕРА Западу необходима стра

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