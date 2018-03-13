Сводка Новостей
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|Димопулос показала фигуру в купальнике
|13.03.2018 15:10
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«Санта, у вас такие хорошие подписчики!». Да, мои подписчики самые самые! А невоспитанных, желчных, завистливых и злых я просто блокирую:) Не разбираясь, не отвечая, не воспринимая этот негатив. Это их злость и она остаётся для них. Пусть живут с этим - ”великие диванные судьи” и ”правдорубы” * . До 30 я их видела (иногда отвечала) , после – воспринимаю только добро и комплименты * Я стала любить себя и ценить, я знаю какая я и не позволю мне тут рассказывать как мне надо жить. Это моя страница, мой мир и он только для душевных, искренних и интеллектуально развитых людей * Культура общения - великая сила * П.С: ценю каждого из вас! Спасибо за советы, вопросы, отклики! В свою очередь, всегда стараюсь отвечать честно на интересующие вас темы! Я не делаю рекламу за деньги, советую только то, что проверено методом проб и ошибок и чем пользуюсь. Love * Photo by @dplyusnin *Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Мар 12, 2018 в 8:15 PDT
Ранее певица снялась обнаженной в бассейне и объяснила, что так она расслабляется в полной мере.Димопулос замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко.Осенью 2016 года стало известно, что группа в составе Санты Димопулос, Татьяны Котовой и Ольги Романовской, которые ранее были участницами разных составов группы "ВИА Гра", начнет деятельность под названием Queens.