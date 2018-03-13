Сводка Новостей
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|Роза Аль-Намри поделилась снимками с мужем
|13.03.2018 15:26
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Теплые и любимые фото в уютное воскресенье *Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Мар 11, 2018 в 4:39 PDT
А как проходит Ваш вечер 8 марта ?Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Мар 8, 2018 в 1:07 PST
Избранник Розы Аль-Намри работает редактором на телеканале СТБ.Ранее у Аль-Намри были отношения с внуком актрисы Ады Роговцевой Алексеем Ткаченко.
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