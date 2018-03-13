Телеведущая Роза Аль-Намри показала семейные фотографии. Аль-Намри: Теплые и любимые фото в уютное воскресенье Фото: alnamriroza / Instagram Снимки она разместила в Instagram."Теплые и любимые фото в уютное воскресенье", – написала она. Теплые и любимые фото в уютное воскресенье * Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Мар 11, 2018 в 4:39 PDT А как проходит Ваш вечер 8 марта ? Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Мар 8, 2018 в 1:07 PST Избранник Розы Аль-Намри работает редактором на телеканале СТБ.Ранее у Аль-Намри были отношения с внуком актрисы Ады Роговцевой Алексеем Ткаченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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