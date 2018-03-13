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|Молния. Трамп уволил Тиллерсона
|13.03.2018 15:39
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Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США. На его место назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.
О перестановках президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.
"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.
Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post.
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