Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США. На его место назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.

О перестановках президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира