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|Климкин назвал опасной предложение Собчак провести референдум в Крыму
|13.03.2018 15:42
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"На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасной предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в аннексирована Крыму повторный референдум.
Павел Климкин. Фото:www.ibtimes.co.uk
Министр заявил об этом перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает "Радио Свобода" .
"В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) Называла оккупацию" блестяще проведенной военной операцией ". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то вымышленный референдум только на территории оккупированного Крыма. кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак - опасны. если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, т на всей территории Украины " , - отметил Климкин.
Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак заявляла, что Киеву и Москве необходимо провести общий референдум о статусе аннексированного Крыму.
Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым . Однако украинское посольство в России опровергает информацию об обращении Собчак .
Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение Ксении Собчак посетить Крым , отметив, что въезд на остров для проведения кампании в нелегитимных выборов - шизофрения.
Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым .
Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" во время поездки в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, телеведущая в 2014-м оправдывала оккупацию Крыма. По словам представителя Собчак Ксении Чудиновой, телеведущая ездила в Крым для независимого репортажа конце мая - начале июня 2014 года, а постановление украинского Кабмина о порядке посещения полуострова появилась только в следующем году.