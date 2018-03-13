"На подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем"

Министр заявил об этом перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает "Радио Свобода" .

"В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) Называла оккупацию" блестяще проведенной военной операцией ". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то вымышленный референдум только на территории оккупированного Крыма. кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак - опасны. если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, т на всей территории Украины " , - отметил Климкин.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак заявляла, что Киеву и Москве необходимо провести общий референдум о статусе аннексированного Крыму.

Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым . Однако украинское посольство в России опровергает информацию об обращении Собчак .

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение Ксении Собчак посетить Крым , отметив, что въезд на остров для проведения кампании в нелегитимных выборов - шизофрения.

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым .