Во вторник, 13 марта, в 21.45 в Риме начнется ответный матч 1/8
финала Лиги чемпионов, в котором "Рома" сыграет с донецким
"Шахтером". "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого
поединка. Первый матч закончился победой "Шахтера" со счетом 2:1
Фото: ЕРА //
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Игра пройдет на "Стадио Олимпико" в Риме. Матч обслужит испанская
бригада арбитров во главе с Ундиано Мальенко.В прямом эфире матч
покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".Первый матч прошел в
Харькове 21 февраля и завершился волевой победой "Шахтера" со
счетом 2:1. По одному мячу в ворота "Ромы" забили Факундо Феррейра
и Фред, у итальянцев отличился Дженгиз Ундер.
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