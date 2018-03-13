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В Лондоне прекратили финансировать гомеопатический центр
13.03.2018 15:58
В Лондоне прекратили финансировать гомеопатический центр
Теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго
Главный центр гомеопатии в Лондоне больше не сможет тратить деньги Национальной службы здравоохранения (NHS) на противоречивую практику.
В Лондоне прекратили финансировать гомеопатический центр Фото: NeBolet

Королевская больница Лондона интегрированной медицины - бывшая королевская гомеопатическая больница Лондона - в апреле перестанет оказывать гомеопатические средства за счет NHS, пишет " ВВС Украина ".

Отказ от финансирования гомеопатии в этой больнице - только последний из серии подобных случаев в Британии.

Неприбыльная организация Good Thinking Society, которая проводила кампанию за прекращение финансирования гомеопатии, назвала такой шаг "чрезвычайно важным".

Директор проектов организации Майкл Маршалл заявил BBC: "Этот шаг означает, что Лондон теперь присоединился к большей части страны, которая отправила гомеопатию к книгам по истории".

По его словам, теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго.

Напомним, в 2016 году Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обязала производителей гомеопатических препаратов указывать на ненаучностьгомеопатии на упаковке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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