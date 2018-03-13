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Аваков предположил, что Семенченко вынес из палаточного городка у Верховной Рады сумки с оружием
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13.03.2018 16:04
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у полицейских "не
хватило духу" обыскать нардепа от "Самопомочі" Семена Семенченко,
который накануне следственных действий вынес из палаточного городка
две тяжелые сумки. Аваков: После того, как там было найдено
оружие, все вещи были описаны Фото: ЕРА народный депутат от
"Самопомочі" Семен Семенченко за 15 минут до начала следственных
действий в палаточном городке у Верховной Рады вынес оттуда сумки с
оружием. Об этом Аваков рассказал во вторник во время встречи в
Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина"."У
полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный
Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием.
Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава
МВД.Министр отметил, что решении об изъятии вещественных
доказательств и задержании участников протестов было принято после
того, как в палаточном городке нашли боевые гранаты с
запалами."После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было
принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там
находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи
были описаны", – заявил он.Утром 3 марта 2018 года при разгоне
палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией
и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали,
что были госпитализированы 11 активистов. В МВД
сообщили о семерых пострадавших
правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих.
Некоторых активистов, перед тем как отправить в
отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же
дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во
время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат
РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители
подчеркнули, что действовали по решению суда в
рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского
дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений
активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская призвала генерального прокурора Юрия
Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности,
по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому
что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их
деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания
Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько
политических партий и общественных движений начали
всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической
реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской
неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных
правилах.
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