Трамп отправил в отставку Тиллерсона Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Фото: AFP В свою очередь, новым руководителем службы предназначена Джина Хеспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter . "Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Приветствую всех!" , - написал американский президент. Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump Donald J. Trump✔@realDonaldTrump Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! 22,5 тыс.

По информации издания The Washington Post, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.



