Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!
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|Трамп отправил в отставку Тиллерсона
|13.03.2018 16:06
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Его место займет директор ЦРУ Майк ПомпеоПрезидент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Фото: AFP
В свою очередь, новым руководителем службы предназначена Джина Хеспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.
Об этом Трамп сообщил в своем Twitter .
"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Приветствую всех!" , - написал американский президент.
По информации издания The Washington Post, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.