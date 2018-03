Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна исполнила песни на премии "Ребенок года". Волочкова: Моя любимая! Танцевала, пела, была моделью. Я такая счастливая мама! Ариша! Я горжусь тобой! Фото: volochkova_art / Instagram Видео в Instagram поделилась Волочкова.Балерина сообщила, что ее дочь получила титул "Мисс аристократичность"."Моя любимая! Танцевала, пела, была моделью. Я такая счастливая мама! Ариша! Я горжусь тобой!" – написала она. Ариша @ariadna * volochkova молодец. * Спасибо организаторам этой премии за подарки! * Серьги от @ * flymi * Платья @julia * krylova @jylidecor Цветы @for * uflowers @celebritykids.russia #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 12, 2018 в 8:32 PDT Пока я на гастролях, моя Ариша @ariadna * volochkova участвует в светских событиях. Журнал «Kids Club” организовал уже вторую премию «Ребенок года». И Ариша получила премию «Мисс аристократичность». * Участвовала в показе и пела. * Спасибо дизайнерам за прекрасные наряды! * @kidsclub * russia , @kids * moscow * , @osipenkohanna @celebritykids.russia @julya * krylova #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 12, 2018 в 7:02 PDT Моя любимая! Танцевала, пела, была моделью. Я такая счастливая мама! * Ариша! Я горжусь тобой! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 10, 2018 в 1:40 PST Балерина Анастасия Волочкова родила Ариадну 23 сентября 2005 года от бизнесмена Игоря Вдовина.В браке с Вдовиным танцовщица жила в 2007–2008 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



