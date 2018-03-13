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Трамп заявил, что ЦРУ впервые возглавит женщина
13.03.2018 16:14
Трамп заявил, что ЦРУ впервые возглавит женщина
Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат
Возглавит Центральное разведывательное управление США Джина Хаспел. До этого она занимала должность заместителя главы ЦРУ.
Трамп заявил, что ЦРУ впервые возглавит женщина Фото: American Security Today

Об этом сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.

Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку.

"Мои поздравления всем!", - добавил Трамп.

Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее заместителем главы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую ​​должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013-2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.

Напомним, сегодня Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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