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|"Каждый выбирает свое лицо сам, как маску воина, любовника, друга". Бадоев посвятил пост отцу
|13.03.2018 16:20
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Папе посвящается))))! * Помню спросил у папы, как то ,собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усы... На что он абсолютно серьезно ответил: -Меня перестанут бояться и догадаются ,что я добрый. Каждый выбирает своё лицо сам, как маску война, любовника, друга... Вот только, папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра ,а ещё они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много. Люблю.Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Мар 13, 2018 в 12:08 PDT
Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане (Северная Осетия). Затем семья переехала в Горловку Донецкой области.
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