"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключения", - Жданов

Такие результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

" Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени ", - сообщает министр в Facebook.

По его словам, " государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключением я".

"Потому что речь идет о стране-агрессору, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил ", - объясняет он.