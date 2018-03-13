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|Сборная Украины по биатлону таки не поедет в Россию
|13.03.2018 16:22
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"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключения", - ЖдановСборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.
Фото: tsn.ua
Такие результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
" Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени ", - сообщает министр в Facebook.
По его словам, " государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключением я".
"Потому что речь идет о стране-агрессору, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил ", - объясняет он.
Ранее сообщалось, что с Бирна Украины по биатлону будет участвовать в заключительном этапе Кубка мира в российской Тюмени.
Згодомо, министр молодежи и спорта Игорь Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России.