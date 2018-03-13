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|Климкин: Собчак предлагает провести какой-то мифический референдум только в оккупированном Крыму. Такие предложения – опасны
|13.03.2018 16:36
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Кстати,мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая соединение.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 березня 2014 р.
20 декабря 2017 года Собчак заявляла, что в Крыму должен быть проведен новый референдум после смены власти в РФ. "Я считаю, что по международному праву Крым – украинский... На мой взгляд, рецепт здесь может быть один: после смены власти в РФ в течение нескольких лет должен быть проведен большой международно признанный референдум, на котором люди, живущие в Крыму, смогут сами определить свою судьбу", – сказала она.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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