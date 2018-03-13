Юрий Болбочану собирал и передавал информацию национального интереса

"По приговору суда Кишинева прежний депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337 пункт 1" Измена Родине ", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать государственные должности на 4 года " , - сообщает " Интерфакс " со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особых дел.

Приговор не является окончательным, он может быть обжаловано в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.

Болбочану был арестован 17 марта 2017 и вскоре заканчивался срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемый не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит увольнению.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 - 17 марта 2017 собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Ю. Болбочану получал за это вознаграждение.

Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".

Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особых дел вместе со Службой информации и безопасности.

Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 гг. И с 2010 - 2014 гг.