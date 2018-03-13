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|В Молдове экс-депутата приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу России
|13.03.2018 16:46
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Юрий Болбочану собирал и передавал информацию национального интересаВ Молдове бывшего депутата парламента Юрия Болбочану приговорили к 14 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу России.
Фото: з вільних джерел
"По приговору суда Кишинева прежний депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337 пункт 1" Измена Родине ", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать государственные должности на 4 года " , - сообщает " Интерфакс " со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особых дел.
Приговор не является окончательным, он может быть обжаловано в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.
Болбочану был арестован 17 марта 2017 и вскоре заканчивался срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемый не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит увольнению.
Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 - 17 марта 2017 собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Ю. Болбочану получал за это вознаграждение.
Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".
Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особых дел вместе со Службой информации и безопасности.
Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 гг. И с 2010 - 2014 гг.
Напомним, что м эра Риги Нила Ушакова оштрафовали на 50 евро за общение на русском языке .