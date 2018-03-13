Советская актриса Наталья Гвоздикова заявила, что предоставляла своему мужу, актеру Евгению Жарикову, выбор между семьей и любовницей. Гвоздикова: Моя жизнь с Женей была такой счастливой, ведь он меня любил. В этом и был парадокс... Фото: kino-teatr.ru Она стала гостей программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".Гвоздикова рассказала, как журналистка Татьяна Секридова попыталась увести Жарикова из семьи."Это был шантаж, его запугали. Это было все очень больно… Моя жизнь с Женей была такой счастливой, ведь он меня любил. В этом и был парадокс... А эта женщина его просто преследовала, она нас преследовала. Она рассчитывала на то, что я его выгоню, он останется один и будет с ней. Ему был дан выбор жить на две семьи", – рассказала Гвоздикова.Актриса отметила, что любовница ее мужа была некрасивой, "серой мышью"."После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему: "У тебя есть свобода выбора". По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю!" – заявила Гвоздикова.Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков поженились в 1975 году. 2 августа 1976 года у них родился сын Федор.Роман с журналисткой Секридовой у Жарикова был в 1994—2001 годах. От этих отношений у Жарикова родилась дочь Екатерина.Жариков скончался 18 января 2012 года в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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