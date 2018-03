Трамп отправил в отставку Тиллерсона, - ОБНОВЛЕНО Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Фото: AFP В свою очередь, новым руководителем службы предназначена Джина Хеспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter . "Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Приветствую всех!" , - написал американский президент. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г. По информации издания The Washington Post , в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон. Обновление: Впоследствии Дональд Трамп в эфире телеканала CBS News прокомментировал отставку Рекса Тиллерсона признав, что у них были разногласия в том числе по поводу соглашения с Ираном. "Рекс [Тиллерсон] и я говорили об этом [освобождения] в течение долгого времени. Мы отлично ладили, но у нас были разногласия", - сказал Трамп. "Мы думали по-разному", - сказал президент, пояснив, что имеет в виду "другой образ мышления". По словам Трампа, с Помпео у него "сходный образ мышления". "С первого дня я хорошо ладил с Помпео", - сказал Трамп. "Думаю, что Рекс теперь будет гораздо счастливее", - добавил он. Трамп также выразил надежду, что Помпео станет "большим Госсекретарем". "Что касается Рекса Тиллерсона, я очень ценю его самоотверженность и выполненную его работу, и я желаю ему только наилучшего", - сказал американский руководитель. Напомним, что Рекс Тиллерсон был утвержден в должности Сенатом США в феврале 2017 года. Однако уже в июле того же года появились слухи о возможной отставке Тиллерсона. По данным телеканала CNN, у госсекретаря были разногласия с Трампом, в первую очередь - по урегулированию конфликта вокруг северокорейской ядерной программы. В октябре телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа "слабоумным". CNN подтвердил эту информацию. В ноябре The New York Times сообщало, что Тиллерсон может уйти в отставку в ближайшие недели, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Справка: Майку Помпео 54 года. С 1986 года по 1991 год он служил в сухопутных войсках США, участвовал в войне в Персидском заливе, ушел в отставку в звании капитана. Майк Помпео. Фото: EPA/UPG После окончания службы занимался частным предпринимательством. Основал компанию Thayer Aerospace and Private Security. В 2006 году он продал свою долю в компании и возглавил компанию Sentry International по производству оборудования для нефтяных месторождений. В 2011-2017 годах представлял штат Канзас в Палате представителей США. В палате представителей работал в Спецкомитета по разведке и в комитете по энергетике и торговле. Кроме того, Помпео был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс. 18 ноября 2016 года принял предложение президента США Дональда Трампа занять пост директора ЦРУ, а 23 января 2017 года был утвержден в должности директора ЦРУ сенатом США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



