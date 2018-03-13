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|Трамп отправил в отставку Тиллерсона, - ОБНОВЛЕНО
|13.03.2018 17:17
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Его место займет директор ЦРУ Майк ПомпеоПрезидент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Фото: AFP
В свою очередь, новым руководителем службы предназначена Джина Хеспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.
Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Приветствую всех!" , - написал американский президент.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
По информации издания The Washington Post, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.
Обновление:
Впоследствии Дональд Трамп в эфире телеканала CBS News прокомментировал отставку Рекса Тиллерсона признав, что у них были разногласия в том числе по поводу соглашения с Ираном.
"Рекс [Тиллерсон] и я говорили об этом [освобождения] в течение долгого времени. Мы отлично ладили, но у нас были разногласия", - сказал Трамп.
"Мы думали по-разному", - сказал президент, пояснив, что имеет в виду "другой образ мышления". По словам Трампа, с Помпео у него "сходный образ мышления".
"С первого дня я хорошо ладил с Помпео", - сказал Трамп. "Думаю, что Рекс теперь будет гораздо счастливее", - добавил он.
Трамп также выразил надежду, что Помпео станет "большим Госсекретарем".
"Что касается Рекса Тиллерсона, я очень ценю его самоотверженность и выполненную его работу, и я желаю ему только наилучшего", - сказал американский руководитель.
Напомним, что Рекс Тиллерсон был утвержден в должности Сенатом США в феврале 2017 года. Однако уже в июле того же года появились слухи о возможной отставке Тиллерсона. По данным телеканала CNN, у госсекретаря были разногласия с Трампом, в первую очередь - по урегулированию конфликта вокруг северокорейской ядерной программы.
В октябре телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа "слабоумным". CNN подтвердил эту информацию. В ноябре The New York Times сообщало, что Тиллерсон может уйти в отставку в ближайшие недели, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.
Справка:
Майку Помпео 54 года. С 1986 года по 1991 год он служил в сухопутных войсках США, участвовал в войне в Персидском заливе, ушел в отставку в звании капитана.
Майк Помпео. Фото: EPA/UPG
После окончания службы занимался частным предпринимательством. Основал компанию Thayer Aerospace and Private Security. В 2006 году он продал свою долю в компании и возглавил компанию Sentry International по производству оборудования для нефтяных месторождений.
В 2011-2017 годах представлял штат Канзас в Палате представителей США. В палате представителей работал в Спецкомитета по разведке и в комитете по энергетике и торговле. Кроме того, Помпео был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
18 ноября 2016 года принял предложение президента США Дональда Трампа занять пост директора ЦРУ, а 23 января 2017 года был утвержден в должности директора ЦРУ сенатом США.