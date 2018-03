По словам президент США Дональда Трампа, он хорошо ладил с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, но были и разногласие. Трамп сказал, что ценит проделанную Тиллерсоном работу Фото: ЕРА "Я думаю, что Рекс [Тиллерсон] будет намного счастливее. Я ценю проделанную им работу", – сказал президент США. Трамп отметил, что "хорашо ладил" с Тиллерсоном, но были и разногласие.При этом, он добавил, что "с первого дня хорошо ладил с Помпео". И выразил надежду, что он станет "великим госсекретарем". "I think Rex * Tillerson * will be much happier now. But I appreciate his service. But with Mike * Pompeo * we’ve had a very good chemistry right from the beginning," Pres. Trump says on sudden firing of Tillerson, who will be replaced by Pompeo as Secretary of State. pic.twitter.com/KJw77YxNdW — CBS News (@CBSNews) 13 марта 2018 г. 13 марта Трамп завил об увольнении Тиллерсона. Его место займет глава ЦРУ Майк Помпео, а новым директором ЦРУ станет Джина Хаспель – первая женщина на этом посту.По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона об отставке в прошлую пятницу, 9 марта. Тиллерсон прервал свою поездку в Африку 12 марта, чтобы вернуться в Вашингтон.В ноябре 2017 года The New York Times писало, что в администрации президента США размышляют над тем, чтобы уволить Тиллерсона, а на его место назначить Помпео. Издание отмечало, что в последнее время Трамп и Тиллерсон расходились во взглядах на целый ряд вопросов, между которых ядерная сделка с Ираном, конфронтация с Северной Кореей и напряжение между арабскими союзниками. В июле 2017 года телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника сообщал, что Тиллерсон задумался об отставке из-за разочарования в администрации президента Дональда Трампа. Тогда госсекретарь опроверг эту информацию. В августе источники The Washington Post сообщили, что он вряд ли удержится на своем посту до января 2018 года.Тиллерсон возглавил Госдеп в феврале 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



