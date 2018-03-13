Одна из крупнейших контейнерных компаний в мире, японская Ocean Network Express, с апреля начнет работать в Одесском порту. ДП "Контейнерный Терминал Одесса" входит в группу немецкой компании HHLA AG Фото: port.odessa.ua За первые два месяца грузооборот терминала вырос на 16,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, в том числе за счет привлечения новых клиентов – Yang Ming и Cosco Shipping Lines, и увеличения размеров контейнеровозов из Азии компании ZIM, отметили в "Контейнерном Терминале Одесса".В апреле в порт Южный переведет свои грузы компания Maersk, ее объемы составляют сейчас около 10% от всех контейнеров, которые проходят через КТО, но компания не потеряет грузопоток, а наоборот – планирует нарастить его в связи с новым контрактом с Ocean Network Express, сообщил Яровенко."Каждая компания, включая Maersk, вправе рассматривать и искать наиболее выгодные или эксклюзивные условия для своей работы на рынке Украины. При этом ДП КТО, как крупнейший в Украине и публичный терминал, услугами которого пользуется наибольшее количество контейнерных линий, предоставляет рыночные и равные условия работы для всех клиентов, независимо от их размеров и рейтингов", – отметил генеральный директор ДП КТО Анастас Коккин.Он добавил, что компания вместе с Администрацией морских портов Украины в 2018 году расширит терминал на Карантинном молу и продолжит строить волнолом. На новых причалах Карантинного мола в 2016–2017 годах обработали 40% только грузопотока компании, это больше, чем объемы каждого из терминалов, работающих в портах Южный и Черноморск за тот же период. Вице-президент ДП КТО Светлана Яровая сообщила, что загрузка новых причалов позволила досрочно получить $7,5 млн от портовых сборов и более $1,5 млн в виде платы за пользование причалами.ДП "Контейнерный Терминал Одесса" – дочернее предприятиее HHLA International GmbH, входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании HHLA AG (Гамбург). Новый контейнерный терминал на Карантинном молу компания начала строить в 2010 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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