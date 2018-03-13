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|Бейонсе опубликовала видео из семейного архива
|13.03.2018 17:39
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Публикация от Beyoncé (@beyonce) Мар 12, 2018 в 6:55 PDT
Тур стартует 6 июня в Кардиффе (Великобритания), охватит города Лондон, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Берлин, Варшаву, Рим, Париж и Барселону, города Северной Америки и завершится 2 октября в Ванкувере.Джей Зи и Бейонсе поженились в 2008 году. У них трое детей: шестилетняя дочь Блю Айви Картер и двойня Руми Картер и Сэр Картер, которые родились в 2017 году. В ноябре Джей Зи рассказал, что изменял жене и что их брак спасло рождение детей.
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