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В National Geographic признали, что журнал десятилетиями выдавали с "расистскими обложками"
13.03.2018 17:47
В National Geographic признали, что журнал десятилетиями выдавали с "расистскими обложками"
Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать"
Журнал National Geographic признал, что в течение десятилетий у него были "расистские обложки".
В National Geographic признали, что журнал десятилетиями выдавали с "расистскими обложками" National Geographic

Об этом заявила главный редактор журнала Сьюзан Голдберг в интервью Associated Press.

"Мы должны признать это, чтобы двигаться дальше", - сказала Голдберг.

Апрельский номер журнала целиком посвящен вопросам расы. На его обложке изображен снимок двух девочек-двойняшек, у которых разный цвет кожи.

Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать".

Голдберг считает, что изображения обнаженных аборигенов и освещение неизвестных племен недалекими дикарями было ошибкой, которую систематически допускают поколения редакторов.

Исследование, проведенное историком фотографии из Университета Вирджинии Джоном Эдвином Мейсоном, показало, что до 1970-х годов National Geographic практически игнорировал чернокожих. Исключение составляли лишь те, кто занимал низкое социальное положение, - слуги или чернорабочие.

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