В столице Великобритании умер 68-летний российский эмигрант Николай Глушков, который работал с предпринимателем Борисом Березовским в компаниях "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". Причина смерти неизвестна. Глушков (слева) много лет работал с Березовским (в центре) Фото: Демьян Кудрявцев / Facebook Причина смерти 68-летнего Глушкова пока не установлена.Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище.В интервью изданию в 2013 году Глушков выражал сомнение в том, что Березовский покончил жизнь самоубийством.Адвокат Андрей Боровков подтвердил радиостанции "Эхо Москвы" факт смерти Глушкова. "Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили", – сказал он.Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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