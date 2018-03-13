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В Лондоне найден мертвым соратник Березовского
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13.03.2018 17:55
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В столице Великобритании умер 68-летний российский эмигрант Николай
Глушков, который работал с предпринимателем Борисом Березовским в
компаниях "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". Причина смерти неизвестна.
Глушков (слева) много лет работал с Березовским (в центре) Фото:
Демьян Кудрявцев / Facebook Причина смерти 68-летнего Глушкова пока
не установлена.Последние годы он проживал в Великобритании,
где в 2010 году получил политическое убежище.В интервью
изданию в 2013 году Глушков выражал сомнение в том, что Березовский
покончил жизнь самоубийством.Адвокат Андрей Боровков
подтвердил радиостанции "Эхо Москвы" факт смерти
Глушкова. "Это действительно так. Его друзья
и родственники мне это подтвердили. А что с ним
было, мне не сообщили", – сказал он.Николай Глушков в
1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем –
заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ".
В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом
"АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора
компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным
акционером.В 2000 году был арестован по делу
о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве,
отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной
выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским
судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения
и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок,
находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы
заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего
режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".
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