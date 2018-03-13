Депутаты приняли закон о содействии судостроительной отрасли Отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики Верховная Рада 13 марта приняла закон № 6475, которым продлила максимальный срок переработки товаров, ввозимых в Украину предприятиями судостроительной промышленности, с одного до двух лет. Фото: @APUkraine Авторы закона считают, что существующее до недавнего времени ограничения на переработку судостроителями импортного сырья "крайне недостаточным", судя по срокам внешнеэкономических контрактов, пишет " Общественное ". Также отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики. "Одно рабочее место в судостроительной промышленности производит 8 рабочих мест в других связанных отраслях экономики", - отмечают авторы закона. Рада изменила правила назначения инвалидности

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