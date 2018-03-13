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|Генштаб России пригрозил ударить по флоту и авиации США
|13.03.2018 18:03
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Если США ударят по ДамаскуМинобороны России готово принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным.
Фото: EPA/UPG
"Вместе с тем в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации прибегнут к ответным мерам воздействия как по ракетам, так и носителях, их будут применять", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Радио Свобода.
Ранее Соединенные Штаты предупредили, что готовы действовать в Сирии для прекращения химических атак и "нечеловеческих страданий", если Россия, Иран и Сирия продолжат игнорировать 30-дневное прекращения огня, одобренное Организацией Объединенных Наций.
Посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма", с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли игнорировать.