Сводка Новостей
- Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов за 17 недель
- Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что готова вернуть Трампу $130 тыс. за право рассказывать об их связи
- Новый Госсекретарь США Помпео побывал в Украине 8 марта, - СМИ
- Еврейские организации США выразили недовольство заявлением Путина о вмешательстве нацменьшинств в американские выборы
- Разработчик яда "Новичок" говорит, что Скрипаль и его дочь не смогут выздороветь
|Разработчик яда "Новичок" говорит, что Скрипаль и его дочь не смогут выздороветь
|13.03.2018 18:11
|
Мирзаянов заявил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и следовательно "немыслимо", чтобы это вещество могла использовать другая странапрежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь не смогут полностью выздороветь, если их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Фото: Yuri Senatorov via REUTERS
Об этом заявил в интервью британскому изданию Telegraph химик Вил Мирзаянов, прежний сотрудник российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разрабатывался "Новичок".
"Их практически невозможно вылечить. Он ("Новичок" - ред.) минимум в 10 раз мощнее, чем любое известное ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Эти люди, мужчина и его дочь, пошли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил химик, который сейчас живет в США.
Мирзаянов предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента, и уже в Британии соединили их в аэрозоль. "Даже 10 граммов вещества уже много. В летнее время только двух граммов будет довольно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.
Мирзаянов заявил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и следовательно "немыслимо", чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать ... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - считает химик.
В самом Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, заявили, что на предприятии "действует режим секретности", и следовательно информацию об отравлении Скрипаля там комментировать не будут.
Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России. В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.