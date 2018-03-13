Мирзаянов заявил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и следовательно "немыслимо", чтобы это вещество могла использовать другая страна

Об этом заявил в интервью британскому изданию Telegraph химик Вил Мирзаянов, прежний сотрудник российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разрабатывался "Новичок".

"Их практически невозможно вылечить. Он ("Новичок" - ред.) минимум в 10 раз мощнее, чем любое известное ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Эти люди, мужчина и его дочь, пошли. Даже если они выживут, они не поправятся" , - заявил химик, который сейчас живет в США.

Мирзаянов предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента, и уже в Британии соединили их в аэрозоль. "Даже 10 граммов вещества уже много. В летнее время только двух граммов будет довольно, чтобы убить 500 человек" , - сказал он.

Мирзаянов заявил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и следовательно "немыслимо", чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать ... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже" , - считает химик.

В самом Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, заявили, что на предприятии "действует режим секретности", и следовательно информацию об отравлении Скрипаля там комментировать не будут.

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.