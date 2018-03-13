Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана

Во время этого визита Помпео побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком, - сообщает DT.UA .

Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В СБУ комментировать DT.UA эту информацию отказались.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона , заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.