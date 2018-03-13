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Новый Госсекретарь США Помпео побывал в Украине 8 марта, - СМИ
13.03.2018 18:19
Новый Госсекретарь США Помпео побывал в Украине 8 марта, - СМИ
Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана
По приглашению председателя СБУ Василия Грицака 8 марта Украину посетил глава ЦРУ Майк Помпео.
Новый Госсекретарь США Помпео побывал в Украине 8 марта, - СМИ Фото:i.lb.ua

Во время этого визита Помпео побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком, - сообщает  DT.UA.

Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В СБУ комментировать DT.UA эту информацию отказались.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Республиканец часто критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Помпео называл Россию угрозой для Европы.

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