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Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что готова вернуть Трампу $130 тыс. за право рассказывать об их связи
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13.03.2018 18:27
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Бывшая порноактриса Стеффани Клиффорд, известная под псевдонимом
Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее был роман с нынешним
президентом США Дональдом Трампом, заявила, что готова вернуть $130
тыс. и отозвать поданный ею судебный иск, если ей позволят открыто
рассказывать об отношениях с Трампом. Сторми Дэниелс заявляла, что
состояла в отношениях с Трампом в 2006 году Фото: ЕРА Об этом
сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо адвоката
порнозвезды.В письме, адресованном адвокату Трампа Майклу Коэну,
говорится, что Клиффорд готова перевести деньги до 16 марта в обмен
на возможность открыто говорить о ее прежних отношениях с
президентом и о том, как ее пытались заставить о них молчать. Кроме
того, ей должны позволить обнародовать фото и сообщения, которыми
она владеет.Коэн в прошлом месяце признал, что платил актрисе,
но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она
получила деньги за молчание о связи с Трампом.7 марта стало
известно, что актриса подала в суд на Трампа с целью добиться
отмены соглашения о молчании. В Белом доме заявили, что Трамп
выиграл суд у порноактрисы.Сторми Дэниелс заявляла, что состояла в
отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на
Меланье), но представители американского президента эту информацию
опровергают.Порноактрисе Стефани Клиффорд 38 лет, она снялась более
чем в 180 фильмах для взрослых.
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