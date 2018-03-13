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|Лоукостер Wizz Air откроет 70 новых маршрутов за 17 недель
|13.03.2018 18:27
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Запуск новых маршрутов станет возможным благодаря масштабному пополнению флотаВенгерский лоукостер Wizz Air в начале июля 2018 года асширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами.
Фото: cheap-trip.eu
16 из них будут открыты в и из трех украинских аэропортов - Киев-Жуляны, Львов и Харьков, - информирует ЦТС.
"Сегодня мы начинаем большее расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты в течение 17 недель", - заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.
Среди украинских аэропортов наибольшее количество новых направлений получит Львов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в/из Лондона (Лутон). Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса - в/из Таллинна и Лиссабон. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами - в/из Дортмунда и Катовице.
Запуск новых маршрутов станет возможным благодаря масштабному пополнению флота. В течение следующих 17 недель авиакомпания поставит на свои европейские базы 21 самолет.
Сейчас маршрутная сеть Wizz Air состоит из 600 маршрутов, полеты по которым выполняются с 28 баз авиакомпании.
В этом году Wizz Air возобновляет перелеты из Международного аэропорта "Харьков" по недавно объявленным маршрутам в Дортмунд и Катовице, а также расширяет свою маршрутную сеть из Львова в Дортмунд, Гданьск, Катовице и Лондон. Кроме того, на киевскую базу будет добавлено третий самолет Airbus A320, благодаря которому рейсы авиакомпании соединят Киев с 21 лоукост направлением в 10 странах, с учетом новых направлений в Таллинн и Лиссабон.
Напомним, что авиакомпания-лоукост Wizz Air с 29 октября увеличила объем бесплатной ручной клади.