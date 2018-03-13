Нервно-паралитический агент "Новичок", которым предположительно отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, минимум в 10 раз мощнее любого другого известного яда нервно-паралитического действия, рассказал один из создателей вещества Вил Мирзаянов. По данным следствия, Скрипаля отравили "Новичком" По его словам, "Новичок" минимум в 10 раз мощнее любого известного яда нервно-паралитического действия.Мирзаянов предположил, что в Солсбери привезли два безвредных компоненты, которые на месте смешали, вероятнее только, в аэрозоль. Он отметил, что в летнее время двух граммов "Новичка" будет довольно для убийства 500 человек.Мирхаянов опасается, что в результате инцидента со Скриполем могли пострадать больше людей.Химик уверен, что вещество использовала именно Россия, поскольку она никому не рассекречивала его формулу – ни другим странам, ни террористическим группировкам. По его словам, РФ может отправить яд куда угодно в дипломатическом багаже.Мирзаян эмигрировал из РФ в США в 1990-х годах после публикации его статьи о несоблюдении Россией международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием. Сейчас химик живет в Нью-Джерси.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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