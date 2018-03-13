между других мер по противодействию фейк и дезинформации эксперты предлагают развитие осведомленности граждан о функционировании онлайн-медиа

Об этом говорится в рекомендациях группы экспертов высокого уровня, которые под эгидой Еврокомиссии разрабатывают стратегию ЕС по противодействию фейк и распространению дезинформации онлайн, сообщает " Укринформ ".

"Независимые эксперты поддерживают введение кодекса принципов, которого должны придерживаться онлайн-платформы и социальные сети", - заявили в Еврокомиссии.

Среди других мер по противодействию фейк и дезинформации эксперты предлагают развитие осведомленности граждан о функционировании онлайн-медиа; введение средств для журналистов и пользователей, по которым они могли бы противиться дезинформации; а также продолжение исследований о влиянии дезинформации в Европе.

Соответствующий доклад о стратегии противодействия фейк и дезинформации Еврокомиссия планирует представить весной.