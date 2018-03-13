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|В ЕС предлагают ввести кодекс для соцсетей, чтобы избежать распространения фейков
|13.03.2018 18:35
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между других мер по противодействию фейк и дезинформации эксперты предлагают развитие осведомленности граждан о функционировании онлайн-медиаВ Евросоюзе предлагают ввести код принципов, который бы регламентировал деятельность онлайн-платформ и социальных сетей, направленную на избежание распространения фейковых новостей и дезинформации.
Иллюстрация: linkedin.com
Об этом говорится в рекомендациях группы экспертов высокого уровня, которые под эгидой Еврокомиссии разрабатывают стратегию ЕС по противодействию фейк и распространению дезинформации онлайн, сообщает " Укринформ ".
"Независимые эксперты поддерживают введение кодекса принципов, которого должны придерживаться онлайн-платформы и социальные сети", - заявили в Еврокомиссии.
Среди других мер по противодействию фейк и дезинформации эксперты предлагают развитие осведомленности граждан о функционировании онлайн-медиа; введение средств для журналистов и пользователей, по которым они могли бы противиться дезинформации; а также продолжение исследований о влиянии дезинформации в Европе.
Соответствующий доклад о стратегии противодействия фейк и дезинформации Еврокомиссия планирует представить весной.
Напомним, в январе итальянский правительство запустило онлайн-сервис, направленный на борьбу с "фейковых" новостями . Люди могут сообщать о фальшивых, по их мнению, новости через систему "красных кнопок" на сайте почтовой полиции Италии, которая занимается борьбой с онлайн-преступностью.