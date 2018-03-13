Замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив призвал сторонников внедрения в Украине налогообложения выведенного капитала повлиять на позицию западных партнеров. По его словам, из-за критики со стороны МВФ президент Петр Порошенко не стал вносить закон о налоге в парламент, как планировал. Шимкив (справа) заявил, что "получил на орехи", так как не смог убедить МВФ согласиться на внесение президентского законопроекта в Раду Фото: president.gov.ua "К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов умышленно для них", – отметил Шимкив. https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10156023746492906 В другой публикации он уточнил, что вплоть до встречи Порошенко с представителями бизнеса Киев надеялся на внесение законопроекта в парламент. МВФ в своем письме выразил обеспокоенность рядом положений закона, в частности, тем, что он может повлиять на фискальную стабильность в стране. Из-за этого встречу главы государства с предпринимателями даже пришлось перенести на несколько дней, сообщил Шимкив."Накануне запланированной встречи мы получаем жесткое письмо от МВФ (интересно, что между адресатов вдруг появляются личные почтовые ящики чиновников, которые активно против введения НВК, но это другая история)... В результате обсуждения принимается решение искать более широкую поддержку и тщательно работать над убеждением МВФ. Получаю на орехи за то, что не смог убедить МВФ. Вся команда и авторы идеи очень расстроены", – рассказал замглавы АП."Мы не проиграли этот бой, а только вынуждены взять паузу, ведь в текущей ситуации роль МВФ в проведении реформ очень важна", – добавил Шимкив. https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10156025685707906 4 октября 2017 года Кабинет Министров предварительно одобрил проект закона о налоге на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Министерство финансов публиковало основные тезисы документа на своем сайте.Предлагалось ввести НВК вместо налога на прибыль.12 марта на встрече с предпринимателями Порошенко заявил, что пока не будет подавать его в Верховную Раду.По словам главы государства, "нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса".По мнению Порошенко, налогообложение выведенного капитала защитит малый и средний бизнес и в лучшую сторону изменит инвестиционный климат в Украине.В Госфискальной службы предупредили, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины может потерять 80 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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