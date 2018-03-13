Для участия в аукционе претендентам нужно будет зайти на сайт, зарегистрироваться в специальном разделе и внести денежный залог, рассказали в Государственной службе геологии и недр Украины. Реализация пилотного проекта от Госгеонедр позволит сократить визиты в службу до одного раза, отмечают в ведомстве Фото: oilreview.kiev.ua 5 марта 2018 руководители Госгеонедр встречались для обсуждения проекта с представителями ProZorro.Sale. Система электронных торгов обеспечит максимальный уровень прозрачности, открытости и добросовестной конкуренции при продаже на аукционах специальных разрешений на пользование недрами, уверен исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк."Новая система онлайн-аукционов позволит качественно и оперативно обслуживать потенциальных недропользователей, которые обратятся в ведомство за получением специального разрешения. Реализация пилотного проекта от Госгеонедр позволит сократить визиты в службу до одного раза – только за получением специального разрешения. Нашей первоочередной задачей как госоргана является обеспечение открытости и прозрачности при предоставлении административных услуг", – отметил руководитель ведомства.Для участия в аукционе претендентам нужно будет зайти на сайт Госгеонедр, зарегистрироваться в специальном разделе и внести денежный залог. Система электронных торгов будет работать в режиме реального времени для неограниченного круга лиц, подчеркнул Кирилюк."В режиме реального времени будет осуществляться сбор, визуализация и хранение информации об объектах торгов, будет проводиться авторизация участников торгов, а также предоставление, сравнение и принятие их ценовых предложений. Электронный формат сможет привлечь максимальное количество участников. Любой пользователь сети интернет получит возможность наблюдать за процессом распоряжения недрами, которые являются собственностью украинского народа", – добавил он.Накануне в ведомстве сообщили, что планируют провести первый в 2018 году аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами в течение 90 дней. В первый аукцион не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как, согласно закону "О нефти и газе", предоставлять специальные разрешения на пользование нефтегазоносными недрами можно только с учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду.Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) отвечает за государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр и координируется Кабмином, а также непосредственно министром экологии и природных ресурсов. С 25 мая 2017 года временно исполняющим обязанности председателя ведомства является Олег Кирилюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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