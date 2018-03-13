В Кропивницком майор внутренней службы требовал 11 тыс. грн за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы, сообщили в СБУ. Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете при получении взятки Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал 11 тыс. грн от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы. Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете после получения третьей части неправомерной выгоды в размере 3,7 тыс. грн", – сообщили в спецслужбе.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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