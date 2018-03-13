Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один воин ​​травмирован, - штаб Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили три обстрела, один украинский военный получил травму. Фото:unian На луганском направлении, по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка. "В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное ", - говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 13 марта. Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе. Ключевые улицы Донецка назовут в честь погибших героев, - Парубий

С начала суток боевики дважды нарушили перемирие, - штаб

Сутки в АТО: 1 военный погиб, 3 ранены Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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