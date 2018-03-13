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|Боевики стреляли из минометов и пулеметов: один боец травмирован, - штаб
|13.03.2018 19:07
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Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты БутовкаС начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили три обстрела, один украинский военный получил травму.
Фото:unian
На луганском направлении, по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка.
"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 13 марта.
Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.