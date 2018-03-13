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Еврокомиссия фиксирует увеличение количества подделок и пиратства в Украине
13.03.2018 19:15
Еврокомиссия фиксирует увеличение количества подделок и пиратства в Украине
Согласно докладу, самое большое беспокойство из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности вызывает Китай
Украина перевели с третьего на второй приоритет стран, где зафиксировано большое количество случаев подделок и интеллектуального пиратства.
Еврокомиссия фиксирует увеличение количества подделок и пиратства в Украине Фото: ria.ru

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии по защите прав интеллектуальной собственности в странах вне ЕС, пишет "Укринформ".

Украина перенесли во второй приоритет из-за высокого уровня контрафактной продукции и пиратства и недостатков в осуществлении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Согласно докладу, самое большое беспокойство из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности вызывает Китай.

"Китай продолжает оставаться главным приоритетом (что вызывает наибольшие беспокойства - ред.) для ЕС из-за стали и долговременных проблем. Более 80% изъятых контрафактных и пиратских товаров происходили из Китая и Гонконга", - заявили в ЕС.

В страны второго приоритета беспокойств включено Аргентину, Индию, Индонезию, Россию, Турцию и Украину.

Третьим приоритетом беспокойств по защите прав интеллектуальной собственности в докладе стали Бразилия, Эквадор, Малайзия, Мексика, Филиппины, Таиланд и США.

Напомним, 7 февраля Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития решил создать Совет по вопросам интеллектуальной собственности под руководством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, который будет осуществлять координацию процессов относительно функционирования и развития системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ №299 "Об образовании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности".

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