Согласно докладу, самое большое беспокойство из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности вызывает Китай

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии по защите прав интеллектуальной собственности в странах вне ЕС, пишет " Укринформ ".

Украина перенесли во второй приоритет из-за высокого уровня контрафактной продукции и пиратства и недостатков в осуществлении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Согласно докладу, самое большое беспокойство из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности вызывает Китай.

"Китай продолжает оставаться главным приоритетом (что вызывает наибольшие беспокойства - ред.) для ЕС из-за стали и долговременных проблем. Более 80% изъятых контрафактных и пиратских товаров происходили из Китая и Гонконга", - заявили в ЕС.

В страны второго приоритета беспокойств включено Аргентину, Индию, Индонезию, Россию, Турцию и Украину.

Третьим приоритетом беспокойств по защите прав интеллектуальной собственности в докладе стали Бразилия, Эквадор, Малайзия, Мексика, Филиппины, Таиланд и США.

Напомним, 7 февраля Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития решил создать Совет по вопросам интеллектуальной собственности под руководством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, который будет осуществлять координацию процессов относительно функционирования и развития системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине.