США осудят Россию, если ее причастность к инциденту с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем будет доказана, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Трамп заявил, что США осудят Россию, если будет доказана ее причастность к отравлению Скрипаля Фото: ЕРА По словам Трампа, исходя из имеющихся доказательств, ему кажется, что "это была Россия".Глава Белого дома добавил, что США осудят Россию, если ее причастность к инциденту будет доказана.Трамп намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Британии Терезой Мэй.66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов отметил, что если бывшего шпиона и его дочь отравили именно этим веществом, то он уже не поправится. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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