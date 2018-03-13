Сводка Новостей
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- Сотрудники СБУ задержали в Луганской области разведчика боевиков "ЛНР"
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|Сотрудники СБУ задержали в Луганской области разведчика боевиков "ЛНР"
|13.03.2018 19:47
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2093022437594417
Мужчина был задержан при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по данным спецслужбы, должен был помочь боевику пройти через блокпосты.Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "создание террористической группы или террористической организации". Правоохранители определяют процессуальный статус второго задержанного.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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