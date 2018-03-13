Командир разведывательного отделения незаконных вооруженных формирований "ЛНР", состоящий в рядах боевиков с 2015 года, пытался выехать на территорию, подконтрольную правительству Украины, сообщили в Службе безопасности Украины. Задержанный находился в рядах боевиков с 2015 года Фото: ЕРА "Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" в 2015 году как шпион и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2093022437594417 Мужчина был задержан при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по данным спецслужбы, должен был помочь боевику пройти через блокпосты.Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "создание террористической группы или террористической организации". Правоохранители определяют процессуальный статус второго задержанного.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины лнр боевиков года луганской Теги: война в украине