Персональные данные словацкого журналиста Яна Куцяка хранились в организациях, которым он отправлял информационные запросы. Он мог пострадать, если эти данные стали известны фигурантам его расследований, предполагают в журналистском проекте по расследованию коррупции и организованной преступности. Гибель Куцяка и его невесты стала поводом для массовых акций в Словакии Фото: EPA Редактор Марек Вагович, который возглавляет отдел расследований сайта Aktuality.sk, где работал Куцяк, говорит, что Ян, как правило, очень осторожно работал с информацией."Все его проекты, заметки и доказательства были зашифрованы. Я думаю, что информацию о нем слили полиция, прокуроры, суды или работники организаций, в которые он посылал информационные запросы, где были указаны его персональные данные, например, домашний адрес", – сказал Вагович.Коллеги отмечают, что в тексты запросов Кучак иногда включал дополнительные сведения об историях, над которыми работал. Он считал, что это увеличит шансы получить у чиновников информацию.Вагович полагает, что таким образом его друг мог "облегчить работу киллерам".В OCCRP выяснили, что в Словакии личную информацию нередко "сливают" тем, в отношении кого был подан требование. О нескольких таких случаях журналистам рассказал адвокат из Братиславы Борис Штанцль.Закон о свободе информации, действующий в Словакии и в большинстве стран Европы, призван прозрачно информировать граждан о действиях правительства. Но для того, чтобы журналисты могли пользоваться возможностью подать требование на основании этого закона, они должны идентифицировать себя в ведомствах.В связи с этим во многих государствах, в том числе в Евросоюзе, в случае передачи персональных данных потенциально опасным лицам возникает угроза безопасности репортеров, занимающихся расследованиями, констатируют в OCCRP.Опрошенные эксперты считают необходимым изменить законодательство, разрешив анонимные запросы.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками.После массовых протестов в связи с гибелью репортера подали в отставку министры культуры и внутренних дел Словакии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его что словакии информацию данные Теги: мир