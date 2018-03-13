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Журналиста Куцяка могли убить из-за того, что чиновники "слили" данные о его информационных запросах - коллеги
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13.03.2018 20:03
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Персональные данные словацкого журналиста Яна Куцяка хранились в
организациях, которым он отправлял информационные запросы. Он мог
пострадать, если эти данные стали известны фигурантам его
расследований, предполагают в журналистском проекте по
расследованию коррупции и организованной преступности. Гибель
Куцяка и его невесты стала поводом для массовых акций в Словакии
Фото: EPA Редактор Марек Вагович, который возглавляет отдел
расследований сайта Aktuality.sk, где работал Куцяк, говорит, что
Ян, как правило, очень осторожно работал с информацией."Все его
проекты, заметки и доказательства были зашифрованы. Я думаю, что
информацию о нем слили полиция, прокуроры, суды или работники
организаций, в которые он посылал информационные запросы, где были
указаны его персональные данные, например, домашний адрес", –
сказал Вагович.Коллеги отмечают, что в тексты запросов Кучак иногда
включал дополнительные сведения об историях, над которыми работал.
Он считал, что это увеличит шансы получить у чиновников
информацию.Вагович полагает, что таким образом его друг мог
"облегчить работу киллерам".В OCCRP выяснили, что в Словакии личную
информацию нередко "сливают" тем, в отношении кого был подан
требование. О нескольких таких случаях журналистам рассказал
адвокат из Братиславы Борис Штанцль.Закон о свободе информации,
действующий в Словакии и в большинстве стран Европы, призван
прозрачно информировать граждан о действиях правительства. Но для
того, чтобы журналисты могли пользоваться возможностью подать
требование на основании этого закона, они должны идентифицировать
себя в ведомствах.В связи с этим во многих государствах, в том
числе в Евросоюзе, в случае передачи персональных данных
потенциально опасным лицам возникает угроза безопасности
репортеров, занимающихся расследованиями, констатируют в
OCCRP.Опрошенные эксперты считают необходимым изменить
законодательство, разрешив анонимные запросы.27-летнего автора
журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину
Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в
поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали
огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его
девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями
налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные
бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в
Словакии Социал-демократической партией и организованными
преступными группировками.После массовых протестов в связи с
гибелью репортера подали в отставку министры культуры и внутренних
дел Словакии.
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