Любой украинец может зарегистрироваться на сайте, чтобы проверить данные о пенсионных начислениях в режиме онлайн, сообщили в Пенсионном фонде. Вся информация о пенсиях украинцев будет собрана на электронном портале Фото: pfu.gov.ua Для получения информации пользователю необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" с помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.После регистрации пользователь сможет узнавать через портал всю касающуюся его информацию – в частности, о размерах взносов работодателя.3 октября 2017 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11 октября пенсионная реформа вступила в силу.В 2018 году Пенсионный фонд планирует начать выдачу пенсионерам электронных удостоверений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины украинец любой фонд пенсионный Теги: общество