В матче третьего круга женского турнира в американском
Индиан-Уэллсе теннисистка Винус Уильяс обыграла бывшую первую
ракетку мира Серену Уильямс. Сестры сыграли в турнире в
Индиан-Уэллсе Фото: ЕРА Винус одержала победу в двух сетах одержала
со счетом 6:3, 6:4.Матч стал 28-м совместным для сестер. Серена 17
раз обыгрывала Винус, последняя, соответственно, 11 раз выигрывала
у Серены. В 1/8 финала Винус сыграет с представительницей
Латвии Анастасией Севастовой.1 сентября 2017 года Серена
Уильямс родила дочь Алексис Олимпию. Теннисистка не выступала
на турнирах WTA в течение 404 дней. В последний раз американка
выходила на корт в январе 2017 года, когда победила на Australian
Open.Серена – бывшая первая ракетка мира. На счету
американки более 90 побед в турнирах Большого
шлема и WTA.Винус – 11-я ракетка мира. Американка
семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема.
Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (в 2000,
2008, 2012 годах) и один раз – в одиночном разряде (в 2000
году).
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