Лишь каждому десятому украинцу хватает заработанных денег

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, сообщает ZN.ua .

Указывается, что только каждому десятому украинцу (12%) хватает заработанных денег.

При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны.

Исследование проводилось компанией R & B с 7 по 16 февраля 2018 между 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р = 0,95.