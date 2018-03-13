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Более 80% украинцев жалуются на низкую зарплату
13.03.2018 20:26
Более 80% украинцев жалуются на низкую зарплату
Лишь каждому десятому украинцу хватает заработанных денег
85% работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.
Более 80% украинцев жалуются на низкую зарплату Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, сообщает ZN.ua.

Указывается, что только каждому десятому украинцу (12%) хватает заработанных денег.

При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны.

Исследование проводилось компанией R & B с 7 по 16 февраля 2018 между 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р = 0,95.

Напомним, что зарплаты свыше 10 тыс. грн получают лишь 23,5% украинцевВсе остальные штатные работники - меньше.

  • Задолженность по зарплате в Украине выросла на треть
  • Четверть украинцев получает более 10 тыс. гривен зарплаты

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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