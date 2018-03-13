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|Более 80% украинцев жалуются на низкую зарплату
|13.03.2018 20:26
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Лишь каждому десятому украинцу хватает заработанных денег85% работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.
Фото: из открытых источников
Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, сообщает ZN.ua.
Указывается, что только каждому десятому украинцу (12%) хватает заработанных денег.
При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны.
Исследование проводилось компанией R & B с 7 по 16 февраля 2018 между 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.
Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р = 0,95.
Напомним, что зарплаты свыше 10 тыс. грн получают лишь 23,5% украинцев. Все остальные штатные работники - меньше.