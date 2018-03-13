В политике руководитель Радикальной партии Олег Ляшко занимается зарабатыванием денег, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист Сергей Рахманин. Рахманин дал оценку Ляшко, исходя из личного опыта работы с ним в одной газете Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Об этом в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал журналист Сергей Рахманин. "Олег... Его я вообще лучше всех знаю, мы работали в одной газете 25 или 26 лет назад. Это гастарбайтер. Невероятно качественный и профессиональный гастарбайтер. И таким всегда останется", – отметил Рахманин.При этом Сергей Рахманин не считает Ляшко политическим деятелем."Он даже не является политиком. Зарабатывать деньги тоже надо уметь. Ему это удается".На вопрос талантливо ли глава Радикальной партии зарабатывает деньги, журналист ответил: "Очень!". Однако Рахманину сложно говорить о нем, как о политике. Олег Ляшко – прежний журналист, в 2006 году он стал нардепом от БЮТ. В 2010 году его исключили из политической силы Юлии Тимошенко за "сотрудничество с большинством" (в то время большинство в Верховной Раде было у Партии регионов). В том же году он основал Радикальную партию. На президентских выборах 2014 года Ляшко занял третье место с 8,32% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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