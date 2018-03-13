В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складе Есть угроза распространения огня на соседнее офисное здание В Киеве на ул. Академика Туполева произошел пожар в складском помещении. Фото: ДержНС Сообщение о пожаре поступило во вторник, 13 марта, в 16:47. "На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что на возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100х100 м. В настоящее площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное 6-ти этажное офисное здание", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Фото: facebook.com/DSNSKyiv Напомним, на военном полигоне "Широкий лан", что в Николаевской области, в ночь на 13 марта в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали. Директору лагеря "Виктория" продлили арест до 11 мая

На полигоне "Широкий Лан" произошел пожар: погиб военный, еще семеро пострадали, - ОБНОВЛЕНО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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