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В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складе
13.03.2018 20:34
В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складе
Есть угроза распространения огня на соседнее офисное здание
В Киеве на ул. Академика Туполева произошел пожар в складском помещении.
В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складе Фото: ДержНС

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 13 марта, в 16:47.

"На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что на возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100х100 м. В настоящее площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное 6-ти этажное офисное здание", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, на военном полигоне "Широкий лан", что в Николаевской области, в ночь на 13 марта в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

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