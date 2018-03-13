Любой украинец может зарегистрироваться на сайте, чтобы проверить
данные о пенсионных начислениях в режиме онлайн, сообщили в
Пенсионном фонде. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вся информация о пенсиях украинцев будет собрана на
электронном портале Фото: pfu.gov.ua Для получения информации
пользователю необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" с
помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда.После регистрации
пользователь сможет узнавать через портал всю касающуюся его
информацию – в частности, о размерах взносов работодателя.3
октября 2017 года Верховная Рада одобрила во втором
чтении и в целом правительственный
законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".
Парламент также проголосовал за законопроект №6617 о
внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с повышением
пенсий.11 октября пенсионная реформа вступила в силу.В 2018
году Пенсионный фонд планирует начать выдачу пенсионерам
электронных удостоверений.
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