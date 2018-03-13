По данным опроса издания РБК, кандидаты в президенты РФ Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Борис Титов не намерены помогать террористическим "ЛДНР" в случае победы на выборах, действующий президент Владимир Путин в опросе участия не принимал. Оккупированные территории Донецкой и Луганской области контролируют пророссийские боевики Фото: ЕРА Против помощи неподконтрольным Украине территориям высказались Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия роста). Они считают Донбасс украинской территорией и выступают за окончание военного конфликта и начало экономического восстановления региона.Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (Российский общенациональный союз), напротив, выступают за поддержку "ДНР" и "ЛНР". Грудинин, Сурайкин и Бабурин считают, что "бандеровская власть" в Украине мешает отношениям между народами двух стран, Жириновский, в свою очередь, уверяет, что на Донбассе живут русские, которым кроме РФ никто не поможет.Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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