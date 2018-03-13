Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что получает большую заработную плату и полностью ее отрабатывает. Луценко рассказал о своей зарплате Фото: ЕРА "Я получаю действительно большую зарплату около 130-150 тысяч гривен в месяц. Я ее полностью отрабатываю", – отметил генпрокурор.По его словам, на свои нужды он тратит только половину заработной платы."Каждую свою зарплату я делю пополам. Все, что я использую на свой отдых, семейное счастье, ровно столько же я отдаю ветеранам, инвалидам АТО. И это можно увидеть", – отметил Луценко.Луценко в 2016 году заявлял, что считает "достаточной" свою зарплату в размере порядка 30 тыс. грн. В августе 2017 года генпрокурор отметил, что за нынешний месяц ему заплатят 94 тыс. грн.31 января глава ГПУ рассказал, что в последнее время получает от 130 до 220 тыс. грн в месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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