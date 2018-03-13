Умерший в столице Великобритании 68-летний российский эмигрант Николай Глушков не представлял угрозы для Кремля, следовательно его убийство имело смысл только как демонстрация безнаказанности российских спецслужб, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Игорь Эйдман: Вполне вероятно, что в Британии до сих пор работает группа террористов из российских спецслужб Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Через несколько дней после отравления Скрипаля (бывший российский шпион Сергей Скрипаль. –) и химической атаки на Солсбери в Лондоне погиб от удушения еще один "враг Кремля"... Глушков. Он давно отошел от дел и не представлял ни для кого угрозы. Убийство Глушкова могло иметь смыл только как очередная демонстрация всемогущества и безнаказанности российских спецслужб", – отметил социолог.Он предположил, что новое убийство – месть за жесткую реакцию британского премьера на прошлый теракт."Кремль таким образом, вероятно, послал сигнал британцам: чем больше вы будете возмущаться, тем больше мы будем убивать – так что лучше молчите в тряпочку и не вякайте. Очень похоже на методы запугивания, принятые в чекистской среде. В общем, друзья в Британии, будьте осторожнее. Вполне вероятно, что в вашей стране до сих пор работает группа террористов из российских спецслужб", – подчеркнул Эйдман. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1793092370753734&id=100001589654713 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.Глушков был обнаружен мертвым в Лондоне вечером 12 марта.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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