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|Во Львове поддержали идею отказа от маршруток
|13.03.2018 21:14
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Перейти на удобный транспорт депутаты предлагают в течение пяти летВо вторник, 13 марта, транспортная депутатская комиссия Львовского городского совета поддержала петицию о полном отказе от маршруток в пользу электротранспорта и автобусов.
Фото: соцмережі
Транспортная комиссия учла замечания к петиции, согласно которым переход на электротранспорт и большие автобусы необходимо розтерминуваты не два, а на пять лет, - сообщает Zaxid.net.
Окончательное решение об отказе от малогабаритных автобусов должно быть принято на сессии Львовского горсовета.
Согласно петиции, во Львове электротранспорт и крупногабаритные автобусы будут курсировать по четко определенному графику, на остановках установят электронные табло с временем прибытия транспорта. Общественный транспорт должны обустроить пандусами и умышленно оборудованными кое-где для людей с инвалидностью.
Напомним, полицейские Львова из-за долгов владельца изымают автобусы предприятия горсовета ПАО АТП-1.
Во Львове и области с 20 января пенсионеры платят за проезд в автобусах 100% от стоимости билета.