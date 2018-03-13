Перейти на удобный транспорт депутаты предлагают в течение пяти лет

Транспортная комиссия учла замечания к петиции, согласно которым переход на электротранспорт и большие автобусы необходимо розтерминуваты не два, а на пять лет, - сообщает Zaxid.net .

Окончательное решение об отказе от малогабаритных автобусов должно быть принято на сессии Львовского горсовета.

Согласно петиции, во Львове электротранспорт и крупногабаритные автобусы будут курсировать по четко определенному графику, на остановках установят электронные табло с временем прибытия транспорта. Общественный транспорт должны обустроить пандусами и умышленно оборудованными кое-где для людей с инвалидностью.