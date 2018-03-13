Ранее в Великобритании заявили, что могут пересмотреть условия работы телеканала Russia Today.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, - передает " Интерфакс ".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающих зеркальных мер в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - отмечается в сообщении председателя Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании .

Ofcom сообщил во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором сказано: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства по отношению к Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках выполняемых нами обязанностей, убедиться, работает ли RT четко и в в соответствии с принятыми нормами".

Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии .

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащий" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.