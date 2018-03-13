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- В Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим из окна своей квартиры
|В Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим из окна своей квартиры
|13.03.2018 21:30
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Пострадавших нет, нарушителя доставили в отделение полицииВ Малиновском районе Одессы 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Фото: od.npu.gov.ua
В результате стрельбы никто не пострадал. Нарушителя доставили в отделение полиции.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из окна на втором этаже жилого дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям из ружья, - сообщается на сайте полиции области.
Фото: od.npu.gov.ua
Полицейские, приехавшие по вызову, обезвредили агрессивного мужчину. Как выяснилось, он устроил стрельбу из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.
Полицейские изъяли ружье, преступление зарегистрировано по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, что во Львове на улице Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже устроил стрельбу. Никто не пострадал.